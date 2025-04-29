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اقتصاد

تحضيراً لعيد الأضحى.. الشروع في وضع نقاط معتمدة لبيع الكباش المستوردة

محمد فاسي
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تحضيراً لعيد الأضحى.. الشروع في وضع نقاط معتمدة لبيع الكباش المستوردة
ح.م
نقاط معتمدة لبيع الكباش المستوردة

أعلنت ولاية بومرداس، الثلاثاء، عن تنظيم عملية تجميع وبيع المواشي المستوردة عبر عدد من الفضاءات المعتمدة داخل الولاية.

وحسب بيان لولاية بومرداس، تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية اقتناء الأضاحي للمواطنين عبر مختلف بلديات الولاية، إضافة إلى ضمان تنظيم محكم لعملية البيع في بيئة صحية وآمنة، بما يراعي شروط النظافة وسلامة المستهلك.

وقد وضعت السلطات المحلية تحت تصرف المواطنين قائمة مفصلة بالفضاءات المعتمدة المخصصة لتجميع وبيع المواشي المستوردة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الجدول الآتي:

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التعليقات
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  • الناصح الامين

    الحمد لله على هالخطوة الطيبة من ولاية بومرداس! تنظيم نقاط بيع معتمدة للكباش المستوردة قبل عيد الأضحى خبر يفرح القلب، خصوصاً إنه يسهّل على المواطن اقتناء الأضحية بأمان ونظافة. عيد الأضحى شعيرة عزيزة علينا، وربي يقول: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" (الكوثر: 2)، فالأضحية سنة حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التنظيم يساعدنا نؤديها براحة واطمئنان. أشكر السلطات على اهتمامها بسلامة المواطن وحرصها على بيئة صحية. بس يا ريت تكون الأسعار في متناول الجميع، ويكون في رقابة مشددة عشان ما نشوف مضاربات. يا رب يعم الخير على كل الجزائريين، ونعيش عيدنا بفرح وسعادة. كل التوفيق لولايتنا، وإن شاء الله تكون الأضحية مباركة على الجميع!

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