تحضيراً لعيد الأضحى.. الشروع في وضع نقاط معتمدة لبيع الكباش المستوردة

أعلنت ولاية بومرداس، الثلاثاء، عن تنظيم عملية تجميع وبيع المواشي المستوردة عبر عدد من الفضاءات المعتمدة داخل الولاية.

وحسب بيان لولاية بومرداس، تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية اقتناء الأضاحي للمواطنين عبر مختلف بلديات الولاية، إضافة إلى ضمان تنظيم محكم لعملية البيع في بيئة صحية وآمنة، بما يراعي شروط النظافة وسلامة المستهلك.

وقد وضعت السلطات المحلية تحت تصرف المواطنين قائمة مفصلة بالفضاءات المعتمدة المخصصة لتجميع وبيع المواشي المستوردة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الجدول الآتي: