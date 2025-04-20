تحضيرا لإطلاق “الجيل 5″.. تنصيب مدير عام جديد لـ”جازي”

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمعية وزير المالية، الأحد، على مراسم تنصيب بومدين سنوسي مديرًا عامًا لشركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي)، خلفًا لمحي الدين علوش.

وخلال مراسيم التنصيب، أشاد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد بالجهود المبذولة من طرف محيد الدين علّوش خلال فترة تسييره بالنيابة للمؤسسة، مثمنًا ما قدمه لضمان استمرارية العمل وتحقيق الاستقرار الإداري.

وبعد تهنئة بومدين سنوسي بمناسبة تعيينه، أكد بو الزرد على ضرورة اعتماد ديناميكية جديدة داخل المؤسسة، والتركيز على الابتكار والتطوير لضمان الريادة وتعزيز التنافسية.

كما أكد بدوره وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بأن تعيين سنوسي يأتي في إطار ديناميكية تحديث وعصرنة قطاع الاتصالات، خاصة من خلال النشر الوشيك للجيل الخامس.

وستكون خبرته التكنولوجية ومعرفته العميقة بالميدان ركيزتين هامتين لجعل جازي فاعلا أساسيا في هذه المرحلة الجديدة. يقول وزير البريد.

كما حرص الوزير على توجيه الشكر لمحي الدين علوش نظير الجهود الكبيرة التي بذلها على رأس الشركة بالنيابة منذ أوت 2022.

كما أشاد بالتزامه المستمر في هيكلة جازي والتقدم الملحوظ المسجل في تطوير الحلول التكنولوجية في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وحسب بيان للوزارة، تشكل هذه المرحلة انطلاقة جديدة لـ أوبتيموم تيليكوم – جازي، مدفوعة برؤية تهدف إلى تعزيز التطوير التكنولوجي، دعم التحول الرقمي، ورفع مستوى التنافسية.