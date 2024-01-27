-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تحضيرا لاستقبال 2000 طفل من الجالية.. وفد من مسجد باريس يحل بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 50
  • 0
تحضيرا لاستقبال 2000 طفل من الجالية.. وفد من مسجد باريس يحل بالجزائر
وزارة الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في استقبال لوفد من مسجد

حل وفد من مسجد باريس في الجزائر أين تم استقباله اليوم، السبت 27 جانفي، من طرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد بمعية إطارات الوزارة، وهذا لوضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات لاستقبال 2000 طفل من أبناء الجالية.

وحسب ما أفادت به الوزارة، يُرافق اليوم، المدير العام للشباب، عبد الوحيد العياشي، إطارات مسجد باريس الكبير، للقيام بزيارة استطلاعية تفقدية، لبعض المنشآت ومراكز العطل والترفيه، المزمع تخصيصها لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج، خلال الصائفة القادمة، لا سيما ولايتي الشلف ومستغانم.

مقالات ذات صلة
وزير الاتصال يناقش الشبكة البرامجية لشهر رمضان مع مديري الإذاعة والتلفزيون  

وزير الاتصال يناقش الشبكة البرامجية لشهر رمضان مع مديري الإذاعة والتلفزيون  

“الشروق” تكشف عن تفاصيل القوانين الأساسية للتعليم العالي

“الشروق” تكشف عن تفاصيل القوانين الأساسية للتعليم العالي

رقمنة الأفراد والمؤسسات التي تجب عليها الزكاة

رقمنة الأفراد والمؤسسات التي تجب عليها الزكاة

بوغالي يمثل الرئيس تبون في طبعة “حوارات إفريقيا حول الإزدهار”

بوغالي يمثل الرئيس تبون في طبعة “حوارات إفريقيا حول الإزدهار”

هذا هو تاريخ إعادة فتح سوق تيجلابين للسيارات المستعملة

هذا هو تاريخ إعادة فتح سوق تيجلابين للسيارات المستعملة

دعوة لتبسيط الرياضيات في المدارس ومجابهة ثورة الذكاء الاصطناعي

دعوة لتبسيط الرياضيات في المدارس ومجابهة ثورة الذكاء الاصطناعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد