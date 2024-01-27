تحضيرا لاستقبال 2000 طفل من الجالية.. وفد من مسجد باريس يحل بالجزائر

حل وفد من مسجد باريس في الجزائر أين تم استقباله اليوم، السبت 27 جانفي، من طرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد بمعية إطارات الوزارة، وهذا لوضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات لاستقبال 2000 طفل من أبناء الجالية.

وحسب ما أفادت به الوزارة، يُرافق اليوم، المدير العام للشباب، عبد الوحيد العياشي، إطارات مسجد باريس الكبير، للقيام بزيارة استطلاعية تفقدية، لبعض المنشآت ومراكز العطل والترفيه، المزمع تخصيصها لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج، خلال الصائفة القادمة، لا سيما ولايتي الشلف ومستغانم.