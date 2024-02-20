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الجزائر

تحضيرا لشهر رمضان.. وزير الصيد يعقد اجتماعا تنسيقيا

الشروق أونلاين
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تحضيرا لشهر رمضان.. وزير الصيد يعقد اجتماعا تنسيقيا

ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الاثنين، اجتماعا تنسيقيا خصص للتحضيرات الجارية لشهر رمضان المقبل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقد خصص هذا اللقاء التنسيقي الذي ،جرى بمقر الوزارة، لضبط تحضيرات شهر رمضان المبارك، يضيف ذات المصدر.

كما سمح الاجتماع بمتابعة مدى تقدم تطبيق الإجراءات التحفيزية المخصصة لمنتجي سمك البلطي (التيلابيا) الصادرة في قانون المالية لسنة 2024، وكذا التدابير المتعلقة بتهيئة مناطق نشاط تربية المائيات.

هذا وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحسين مستمر للظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، وتوفير الدعم والمرافقة اللازمين للمستثمرين في القطاع، يضيف البيان.

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