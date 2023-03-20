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تحضيرا للامتحانات النهائية.. بلعابد يسدي جملة من التعليمات

الشروق أونلاين
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تحضيرا للامتحانات النهائية.. بلعابد يسدي جملة من التعليمات
ح.م
جانب من أشغال الندوة

شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأحد، على وجوب ضبط كل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023.

وجاءت تعليمات بلعابد، خلال اشرافه  على اختتام أشغال الندوة الوطنية التي تم عقدها لتقييم الثلاثي الثاني وتحضير الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2022-2023، وضبط العمليات المرتبطة بتحضير الدخول المدرسي .

وحسب بيان للوزارة فقد شدد الوزير، على وجوب ضبط كل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023، ومعاينة مدى جاهزية ووظيفية مراكز الإجراء وتوفير جميع الشروط اللازمة لاجتياز المترشحين للامتحانات في ظروف حسنة.

كما كلّف الوزير، رؤساء الورشات الأربع، بالإشراف على لجان وطنية في نفس المواضيع المدرجة في الندوة، مهمتها متابعة تنفيذ مخرجات كل ورشة، وتذليل الصعوبات إن وجدت، ورفع تقارير دورية إليه، لتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة.

كما أمر بلعابد ببذل المزيد من الجهد قصد توفير جميع الظروف التي تسمح بتحقيق دخول مدرسي ناجح بتحسين طرق التسيير وتطوير نظام الحكامة في تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية من خلال تعزيز المجهودات الهادفة إلى ضمان الشفافية وجودة الأداء وترشيد النفقات وجعل التسيير الرقمي ممارسة يومية في كل المصالح البيداغوجية و الإدارية.

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