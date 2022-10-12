تحضيرًا للقمة العربية.. وزير الداخلية يجتمع بمسؤولي المصالح الأمنية

عقد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، الأربعاء، اجتماعًا مع مسؤولي مختلف المصالح الأمنية، خصص للاطلاع على الترتيبات المتعلقة بتأمين هذا الحدث الهام.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية “تحسبا لاحتضان الجزائر لاجتماع جامعة الدول العربية أشرف السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على لقاء تنسيقي مع مسؤولي مختلف المصالح الأمنية، خصص للاطلاع على الترتيبات المتعلقة بتأمين هذا الحدث الهام”.

إلى ذلك، ثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل جميع المصالح، ومستوى الجاهزية العملياتية، استعدادا لاستقبال ضيوف الجزائر، كما دعا إلى مواصلة العمل قصد تهيئة كل شروط النجاح المتميز لهذا الموعد التاريخي لبلادنا.