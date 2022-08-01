تحضير استفادة المحبوسين من منحة البطالة

قبل 6 أشهر من استنفاد العقوبة

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، أن إدارة السجون تشرع قبل انقضاء عقوبة السجن بستة أشهر في الاتصال بوزارة العمل والهيئات التابعة لها من اجل تمكين فئة المحبوسين الذين تتوفر فيهم الشروط، من الاستفادة من منحة البطالة فور انقضاء عقوبتهم، بهدف تسهيل إعادة إدماجهم وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

10 آلاف طلب سنويّا بوزارة العدل لإعادة إدماج المحبوسين

من جهة أخرى، أشار زرب أن عدد المساجين الناجحين في مختلف أطوار التعليم ومختلف تخصصات التكوين “يرتفع من سنة لأخرى” مبرزا أن نتائج هذه السنة كانت “مرضية” و”ترجمت نجاح برامج إعادة الإدماج والتأهيل” التي تسهر على تجسيدها وزارة العدل بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، أبرزها التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والشؤون الدينية فضلا عن المجتمع المدني على غرار الكشافة الإسلامية، وجاء ذلك بمناسبة احتضان المؤسسة العقابية بالقليعة، الاثنين، حفل تكريم المحبوسين الناجحين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وفي مختلف المسابقات المتعلقة بالتكوين المهني.

2200 محبوس تمكنوا من إنشاء مشاريع ومؤسسات مصغرة

وتجدر الإشارة أن دورة جوان 2022 شهدت نجاح 2176 محبوس في امتحان شهادة البكالوريا و890 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط، كما سجل 35324 محبوس خلال السنة الدراسية 2021-2022، في دروس محو الأمية الأطوار التعليمية الثلاثة والتعليم العالي، حسب المدير العام لإدارة السجون.

واعتبر المدير العام لإدارة السجون هذه النتائج بـ”ثمرة جهود وتنسيق عدة قطاعات”، مبرزا أن برامج وزارة العدل لإعادة إدماج المحبوسين بعد انقضاء مدة عقوبتهم، تبقى “متواصلة” من خلال المصالح الخارجية لإدارة السجون التي تستقبل، حسبه، أزيد من 10 آلاف طلب كل سنة.

ووفقا لنفس المسؤول، تمكن 2200 محبوس سابقا من إنشاء مشاريع ومؤسسات مصغرة خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن إدارته تطمح لبلوغ عدد المشاريع المصغرة لهذه الفئة 2000 مشروع خلال سنة 2022.