تحضير مقترحات القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والباحث الدائم

خلال الدورة العادية للاتحادية الوطنية للتعليم العالي

ستتناول الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في الدورة العادية للجنتها التنفيذية، يوم السبت المقبل، بجامعة سطيف 02، ملف مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم وتطورات الملفات العالقة المطروحة على الوصاية.

وأوضح الأمين العام للاتحادية، مسعود عمارنة، أن نتائج هذه الدورة ستعرض كمقترحات على الوزارة الوصية، لإثراء النقاش حول القوانين الأساسية التي لها علاقة بالحياة المهنية والاجتماعية للأستاذ الباحث والباحث الدائم، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي وظروف العمل.

وأفاد عمارنة بأن ملف السكن سيكون حاضرا، لاسيما أنه ما زال يراوح مكانه منذ مدة طويلة، حيث سيتم تناول ما تم الاتفاق عليه خلال آخر الاجتماعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة موضوع استفادة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين من مختلف الصيغ المتاحة، وتسوية ملفات المستفيدين من سكنات ديوان الترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي (OPIPES) الممنوحة لهم منذ سنة 1999، وقضية السكنات الوظيفية المجمّدة، وكذلك التي لم تحز وعاء عقاريا كحصة 650 سكن الخاصة بأساتذة المدينة الجامعية لولاية الجزائر، وحصة المدينة الجامعية عنابة، وغيرها. كما سيتم التطرق، في إطار هذا الملف، إلى مسألة عمل لجان السكن على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، وغيرها من المسائل ذات الصلة بملف السكن.