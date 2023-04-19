تحضير نفسي للتلاميذ لتجنب الخوف من “السانكيام الجديد”

العملية يشرف عليها الأساتذة بعد عيد الفطر

طلبت مديريات التربية للولايات، من مديري المدارس الابتدائية، برمجة حصص تكوينية لفائدة أساتذة مادة اللغة العربية، بعد عيد الفطر المبارك، حول كيفيات التحضير النفسي والمعرفي لتلاميذ أقسام السنة خامسة ابتدائي المترشحين لاجتياز امتحان شهادة “السانكيام الجديد”.

وسارعت بعض مصالح التكوين والتفتيش بمديريات التربية للولايات، إلى مراسلة مديري المدارس الابتدائية، في تعليمة مؤرخة في 18 أفريل الجاري، تحثهم من خلالها على الشروع في تسخير كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة، للشروع في برمجة حصص تكوين مكثفة بعد عيد الفطر المبارك أي بتاريخ 27 أفريل الجاري، لفائدة أساتذة مادة اللغة العربية المسندة لهم أقسام الرابعة والخامسة ابتدائي، وذلك تحت الإشراف المباشر للمفتشين البيداغوجيين على مستوى مقاطعاتهم الجغرافية.

وأوضحت ذات المصالح بأنه سيتم تكوين الأساتذة في تخصص علم النفس التربوي، لتدريبهم تدريبا نوعيا وعمليا على كيفية تحضير تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي، من الناحية النفسية والمعرفية، باعتبارهم معنيين باجتياز امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى وبصيغته الجديدة، أو ما يصطلح عليه بامتحان السانكيام الجديد، الذي ألغى امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بشكل نهائي وبقرار وزاري تم توقيعه سنة 2021.

ولفتت مصالح التكوين والتفتيش إلى أن التحضير النفسي لمترشحي “السانكيام الجديد”، سيساهم في تمكينهم من التغلب بشكل كبير على التوتر والضغط النفسي، خلال فترة إجراء “التقييمات الكتابية والشفهية”، والتي ستختتم باجتيازهم أيضا لاختبارات الفصل الثالث والأخير، ولكي يتمكنوا من امتلاك القدرة على التركيز والتذكر.

وأشارت المصالح نفسها إلى أن المعاهد الوطنية لتكوين إطارات التربية هي التي ستحتضن اليوم التكويني الذي سيخصص لفائدة أساتذة مرحلة التعليم الابتدائي، على مدار يوم واحد وابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما اشترطت ضرورة حضور مشرفين تربويين اثنين عن كل مدرسة ابتدائية، وذلك لكي يتسنى لهم أيضا الانخراط في الحصص التكوينية، لكي يساهموا وبشكل فعال في تأطير التلاميذ المترشحين طيلة فترة إجراء “بديل السانكيام”، والذي سينطلق في 30 أفريل الجاري ويمتد إلى غاية 25 ماي الداخل.

ومعلوم أن الممتحنين سيجتازون التقويمات الكتابية في 12 مادة تعلمية، ويتعلق الأمر بفهم المكتوب في اللغة العربية، الإنتاج الكتابي في اللغة العربية، التربية الإسلامية، فهم المكتوب في مادة اللغة الأمازيغية، الإنتاج الكتابي في مادة اللغة الأمازيغية، التاريخ، الرياضيات، تربية مدنية، جغرافيا، فهم المكتوب في مادة اللغة الفرنسية، الإنتاج الكتابي في مادة اللغة الفرنسية والتربية العلمية والتكنولوجية. على أن يتم برمجة تقييم كتابي يوما بعد يوم أو كل ثلاثة أيام استثنائيا، بحجم ساعي أدناه 45 دقيقة وأقصاه ساعة و45 دقيقة حسب طبيعة كل مادة.