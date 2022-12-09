تحطم زجاج المدفأة.. الحماية المدنية تكشف الأسباب والمخاطر

بالتزامن من موسم البرد، ردت الحماية المدنية عن استقسار حول أسباب تحطم زجاج المدفأة والأخطار الناجمة عنه.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت الحماية أن المشكل الكبير هو تسرب القاتل الصامت “الغاز” من خلال زجاج المدفأة المحطمة إلى داخل المنزل، ما يعني الموت المحقق.

وشددت المصالح ذاته على ضرورة اقتناء زجاج خاص بالمدفآت يكون مقاوما للحرارة وليس زجاج عادي لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت الحماية إلى أن “جميع المدفآت تتوفر على شعلة تشغيل “شمعة” على شكل حرف L واحدة عمودية والثانية أفقية وبسبب الغبار إن لم يتم تنظيف وصيانة الجهاز تنسد الشعلة الأفقية المسؤولة عن إشعال النار”.

وتابعت “وبعد فتح الغاز يحدث تأخير في عملية الاشتعال إلى غاية امتلاء غرفة النار بالكامل بمادة الغاز وتشتعل مرة واحدة “انفجار” نسمع صوت انفجار وهو ما يتسبب في تحطيم الزجاج”.

وأضافت “لذا فإن مراقبة شعلة التشغيل والتأكد من سلامتها وصيانة الجهاز وتنظيفه قبل تشغيله مهم جدا في حمايتك وحماية أهلك”.