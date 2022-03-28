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تحطم طائرة تدريب عسكرية ببوسفر واستشهاد طيار
الجزائر

تحطم طائرة تدريب عسكرية ببوسفر واستشهاد طيار

الشروق أونلاين
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تحطم طائرة تدريب عسكرية ببوسفر واستشهاد طيار

أعلنت وزارة الدفاع الوطني مساء الاثنين تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29 ببوسفر واستشهاد أحد طياريها.

وحسب بيان للوزارة “إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم 28 مارس 2022 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية. ورغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية. وعلى إثر هذا الحادث الأليم أمر السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث”.
واضاف”بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون”.
وعزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عائلة الضابط في تغريدة جاء فيها ‏” تفقد الجزائر، اليوم، صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب، بعد سقوط طائرته، فبهذا المصاب الجلل، أقدم تعازيّ الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.
إنا لله وإنا إليه راجعون” .

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