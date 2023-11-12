تحطم طائرة عسكرية أمريكية في شرق المتوسط

أعلن البنتاغون يوم السبت أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر المتوسط. خلال تنفيذها رحلة تدريبية أول أمس الجمعة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في موقعها الرسمي:“مساء يوم 10 نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية، كانت تقوم بعمليات تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط، لحادث مؤسف وسقطت”.

وأضافت:”احترامًا للعائلات المتضررة، لن ننشر المزيد من المعلومات حول الموظفين المشاركين في هذا الوقت”. مؤكدة أنها “تحقّق في سبب الحادث”.

والقيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) التي يقع مقرها في شتوتغارت بألمانيا، هي الجهة المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط.

وتتألف هذه القيادة من أكثر من 65000 من الأفراد العسكريين الدائمين، الذين تدعمهم القوات المناوبة. إلى جانب أفراد مدنيين.