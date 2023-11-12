-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في شرق المتوسط

الشروق أونلاين
  • 274
  • 0
تحطم طائرة عسكرية أمريكية في شرق المتوسط
أرشيف
طائرة عسكرية أمريكية

أعلن البنتاغون يوم السبت أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر المتوسط. خلال تنفيذها رحلة تدريبية أول أمس الجمعة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في موقعها الرسمي:“مساء يوم 10 نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية، كانت تقوم بعمليات تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط، لحادث مؤسف وسقطت”.

وأضافت:”احترامًا للعائلات المتضررة، لن ننشر المزيد من المعلومات حول الموظفين المشاركين في هذا الوقت”. مؤكدة أنها “تحقّق في سبب الحادث”.

والقيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) التي يقع مقرها في شتوتغارت بألمانيا، هي الجهة المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط.

وتتألف هذه القيادة من أكثر من 65000 من الأفراد العسكريين الدائمين، الذين تدعمهم القوات المناوبة. إلى جانب أفراد مدنيين.

مقالات ذات صلة
محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

تجند مجتمعي كبير في فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد

تجند مجتمعي كبير في فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد

الإحتلال يفرغ الأقصى من المصلّين

الإحتلال يفرغ الأقصى من المصلّين

ما هي المحكمة الجنائية الدولية وما هو اختصاصها ؟

ما هي المحكمة الجنائية الدولية وما هو اختصاصها ؟

حياة مليون طفل “على شفير الهاوية”.. تقول اليونيسف

حياة مليون طفل “على شفير الهاوية”.. تقول اليونيسف

أبرز ما قاله زعماء الدول في القمة العربية الإسلامية “الاستثنائية” بالسعودية

أبرز ما قاله زعماء الدول في القمة العربية الإسلامية “الاستثنائية” بالسعودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد