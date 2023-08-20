تحطم مركبة الفضاء الروسية “لونا-“25 على سطح القمر

أعلنت وكالة الأنباء الروسية، الأحد، عن تحطم المركبة الفضائية “لونا-25” على سطح القمر بعد أن فقد الاتصال بها.

وقالت وكالة الفضاء الروسية “تاس” إن مركبة لونا 25 الفضائية اصطدمت بالقمر وفُقد الاتصال بها.

ووفقا للحسابات الأولية، تحولت المركبة الفضائية “لونا-25” إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر ولم تعد موجودة، جراء اصطدامها بسطح القمر.

وأوضحت الوكالة في بيان، الأحد إنه “وفقًا للتقديرات الأولية، نظرًا لوجود انحراف في المعايير التشغيلية للمركبة عن تلك التي كان مخططا لها، تحولت المركبة الفضائية لونا 25 إلى مدار غير الذي كان محددًا لها وتحطمت نتيجة اصطدامها بسطح القمر”.

وتعد رحلة المركبة لونا-25 أول مهمة فضائية روسية إلى القمر منذ 47 عاما.

وذكرت ،السبت، تقارير إعلامية روسية أن المركبة لونا-25 تعرضت لحادثة غير عادية خلال مهمتها إلى القمر، مشيرة إلى أن هذا الأمر حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.

وأطلقت روسيا مركبة “لونا-25” من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية يوم 11 أوت الجاري، وفي 13 من نفس ذات الشهر أعلنت “روس كوسموس” عن تشغيل الأجهزة العلمية للمركبة لأبحاث الفضاء وذلك لأول مرة بمركبة “لونا ــ 25”.

وتعتبر “لونا-25” أول مركبة أوتوماتيكية تم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث إلى القطب الجنوبي للقمر.

ويتمثل الهدف الرئيسي من مهمة “لونا-25” بتنفيذ هبوط سلس لها على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، حيث كانت ستقوم المركبة باستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد.