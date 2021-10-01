تحطيم رقم محرز الأوروبي مع ليستر سيتي يتأجل مرة أخرى

لاعب إنجليزي واعد مرشح لتجاوزه

أخفق الدولي الانجليزي الصاعد، هارفي بارنس، نجم نادي ليستر سيتي الانجليزي، الأربعاء، في تحطيم رقم رياض محرز النجم السابق للثعالب، كأفضل هداف للنادي في المسابقات الأوروبية، عندما واجه نادي ليجيا وارسو البولوني، في المرحلة الثانية من دور المجموعات لليوروبا ليغ، بعد هزيمة فريقه بهدف دون رد، وهو الذي كان يطمح للتسجيل والوصول إلى حصيلة 5 أهداف متجاوزا بذلك رقم محرز (سجل 4 أهداف أوروبيا مع ليستر)، علما أنه نفس العدد من الأهداف الذي سجله أيضا جيمي فاردي.

وكان محرز قاد ليستر سيتي إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق عام 2016، عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، قبل أن يقوده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة أيضا موسم 2016/ 2017، وشارك قائد المنتخب الجزائري آنذاك في 9 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، وهو رقم قياسي لدى ليستر سيتي غير المتعود على المشاركة الأوروبية، وأكد الدولي الإنجليزي الواعد بأنه سيكون سعيدا جدّا بكسر الرقم القياسي لرياض محرز، وتصدر لائحة أفضل هدافي ليستر في المنافسة الأوروبية، وقال في تصريحات إعلامية ردا على هذا السؤال: “أحدهم أخبرني بهذه الإحصائية.. سيكون من الجيّد أن أتصدر اللائحة وأكون أفضل هداف”، قبل أن يضيف: “تبقت لنا الكثير من المباريات في هذه المسابقة، ولدي عدة فرص لمحاولة تجاوز هذا الرقم”.

من جهة أخرى، كان محرز سجل أرقاما استثنائية مع نادي ليتسر سيتي خلال فترة الأربع سنوات التي لعبها فيها مع النادي، حيث شارك في 179 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 48 هدفا وصنع 38 هدفا آخر، في حين كان موسم التتويج التاريخي بـ”البيرميرليغ”، 2015/ 2016، الأفضل في مشوار النجم الجزائري، الذي شارك في 37 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، كما تحصل في نفس الموسم على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز والكرة الذهبية الإفريقية.