تحطّم طائرة بريغوجين.. لجنة التحقيق الروسية تحدّد هويات جميع الركّاب

أعلنت لجنة التحقيق الروسية في حادث تحطّم طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين يوم الأحد، عن تحديد هويات جميع الأشخاص الـ10 الذين قتلوا في الحادث يوم الأربعاء الماضي.

وقالت اللجنة في بيان:”في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية”.

وتابعت:”وفقا لنتائج هذه الفحوص تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة. وقد تبيّن أن أسماءهم تتوافق مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة”.

وتحدثت وسائل إعلام في روسيا مساء الأربعاء، عن احتمال مقتل زعيم مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة خاصة كان يستقلّها في شمال موسكو.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة المعنية بالحادث، الذي أودى بحياة 10 أشخاص.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الطوارئ الروسية، أن الطائرة التي تحطمت، كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ.

أول تعليق من بوتين حول مقتل قائد فاغنر

في أول تعليق منه على مقتل قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، بعد تحطّم طائرته في شمال موسكو. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أمر بفتح تحقيق في الحادث.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية يوم الخميس، فقد أعرب بوتين عن تعزيته لأسر ضحايا الحادث، بما في ذلك أسرة بريغوجين الذي قاد تمرّدا فاشلا ضد الجيش النظامي في روسيا في وقت سابق.

وأثنى بوتين بالمناسبة على دور مجموعة فاغنر وقائدها بريغوجين في مواجهة ما يسمّيه بالنازية في أوكرانيا، مؤكدا أن لجنة التحقيق قد بدأت أعمالها لتحديد ملابسات حادث تحطم الطائرة.

قبل أن يضيف قائلا:”عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات. لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة”.

متابعا:”كان رجل أعمال موهوبا ولم يعمل فقط في بلدنا. بل عمل خارج حدود بلدنا، وفي إفريقيا بشكل خاص، وحقق نتائجا هناك”.