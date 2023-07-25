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العالم

تحطّم طائرة “كانادير” خلال إخماد حريق في اليونان (فيديو)

الشروق أونلاين
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تحطّم طائرة “كانادير” خلال إخماد حريق في اليونان (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

تحطمت طائرة إطفاء من طراز “كانادير” يوم الثلاثاء في جنوب اليونان، حسب ما تنقالته وسائل إعلام محلية ودولية.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية أن الطائرة تحطمت أثناء قيامها بطلعات لإخماد النيران في مدينة كريستوس جنوبي البلاد.

واندلعت حرائق مهولة في اليونان منذ السبت الماضي، بالتزامن مع موجة حرّ شديدة، تميّزت بارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.

ففي جزيرة رودس، أجلت السلطات اليونانية نحو 19 ألفا من السكان، بعد نشوب حرائق في غابات المنطقة، في أكبر عملية إجلاء بتاريخ البلاد، حسب ما أكده مكتب رئيس الوزراء.

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