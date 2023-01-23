تحطّم مروحية عسكرية واستشهاد عقيد ورائد ورقيب
قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لأسر ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي، مساء الإثنين، بضواحي العطاف في عين الدفلى.
وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، فقد تحطمت المروحية، وهي من نوع MI-171، إثر مهمة تدريبية مبرمجة، بضواحي العطاف في ولاية عين الدفلى.
وخلّف الحادث الأليم استشهاد طاقم المروحية المكوّن من 3 ضباط، وهم:
- العقيد مناري مراد.
- الرائد دحماني موسى محمد.
- والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.
وعبّر الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن تعزيته ومواساته إلى عائلة الشهداء وأقربائهم”. كما أمر الفريق أول، بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.
بيان وزارة الدفاع:
إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، مساء اليوم الإثنين 23 جانفي 2022، مروحية من نوع MI-171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى /ن ع1، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.
وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهداء وأقربائهم، سائلا الله العليّ القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، كما أمر السيد الفريق أول، بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث. إنا لله وإنا إليه راجعون.