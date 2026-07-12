تحفظ 40 حزبا من القرآن وعينها على الذكاء الاصطناعي

"الشروق" في بيت أميرة بوزيان متصدرة البكالوريا بالشلف

تحولت أجواء ثانوية “عنقري عائشة” ببلدية توقريت بالشلف، ومنزل عائلة التلميذة المتفوقة أميرة خيرة بوزيان، إلى عرس حقيقي عقب الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، بعدما افتكت المرتبة الأولى ولائيا بمعدل متميز بلغ 18.22.

وتنحدر أميرة خيرة من عائلة متواضعة، وتحلم بمواصلة دراستها الجامعية في تخصص الذكاء الاصطناعي، أملا في تحقيق طموحها العلمي ومساعدة والديها والتخفيف من أعباء الحياة عنهما.

وخلال استقبالنا بمنزل العائلة، أكدت لـ”الشروق”، أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة دعم والديها المتواصل، إلى جانب الاجتهاد والمراجعة اليومية والانضباط طوال الموسم الدراسي.

وأضافت أن المعدل الذي حققته لم يكن مفاجئا لها تماما، لأنها كانت تتوقع نتيجة مشرّفة بالنظر إلى مسارها الدراسي، حيث سبق لها أن تصدرت نتائج شهادة التعليم المتوسط على مستوى دائرة توقريت، وأوضحت أن سر نجاحها يكمن في المراجعة المنتظمة، وحل التمارين، والتشاور مع زميلاتها لفهم مختلف الدروس والمواضيع، مؤكدة أنها تطمح إلى تحقيق نجاحات أكبر خلال مسيرتها الجامعية.

ولم تخف المتفوقة الدور الكبير الذي لعبه حفظها لأكثر من 40 حزبا من القرآن الكريم، والذي ساعدها – حسب قولها – على تقوية الذاكرة، وسرعة الحفظ والاستيعاب، وتنظيم وقتها الدراسي، كما اعترفت بأنها أصيبت بصدمة وفرحة كبيرة عند إطلاعها على النتيجة، وكادت تفقد توازنها من شدة التأثر، لولا تدخل أساتذتها وزميلاتها الذين أحاطوها بالدعم والتشجيع.

من جهته، أعرب والدها عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه كان يتوقع هذه النتيجة بالنظر إلى المسار الدراسي الحافل لابنته، التي اعتادت، منذ المرحلة الابتدائية، على تحقيق أعلى المعدلات الفصلية والسنوية، وحصد شهادات التكريم والتشجيع في مختلف المناسبات.

وأضاف أن شغفها بالدراسة كان كبيرا، إلى درجة أنه كان يطلب منها أحيانا التوقف عن المراجعة خلال ساعات متأخرة من الليل حفاظا على صحتها، غير أنها كانت تواصل الاجتهاد وحل التمارين المعقدة لأنها تجد في الدراسة متعة حقيقية.

أما جدها، الأستاذ المتقاعد لكحل، فأكد أن حفيدته عرفت منذ صغرها بالأخلاق الحميدة والانضباط والاجتهاد، مشيرا إلى أنه كان يتوقع حصولها على إحدى المراتب الأولى وطنيا بالنظر إلى مستواها العلمي المتميز.

وبدوره، تنقل مدير التربية لولاية الشلف، خنسوس نذير، إلى منزل المتفوقة لتكريمها بعد اعتلائها صدارة ترتيب الولاية في شهادة البكالوريا. وأكد أن ولاية الشلف حققت لأول مرة المرتبة الثالثة وطنيا، بعد ولايتي تيزي وزو وغليزان، بنسبة نجاح بلغت 66.07 بالمائة، معربا عن أمله في تحسين هذه النتائج خلال الموسم المقبل.

وأشار مدير التربية إلى أن الولاية تشهد خلال السنوات الأخيرة تحسنا متواصلا في نتائج الامتحانات الرسمية، سواء في شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من طرف الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها.