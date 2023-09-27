تحفيزات لاقتناء 1000 سيارة كهربائية خلال سنة 2024

سيتم ابتداء من سنة 2024 وضع آلية للمساعدات المالية تهدف إلى تشجيع استعمال السيارات الكهربائية في الجزائر مع تقديم تحفيزات لاقتناء هذا النوع من السيارات.

وصرح مدير المشاريع بالوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، كمال دالي، لوكالة الأنباء أن هيئته قد استكملت آلية مخصصة للتنقل بالطاقة الكهربائية.

وتسعى الوكالة حسب دالي في 2024 إلى تقديم تحفيزات لاقتناء 1000 سيارة كهربائية وتركيب 1000 عمود فردي للشحن الكهربائي وذلك في اطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.

وأضاف ذات المسؤول أن تخصيص تلك المساعدات لاقتناء وتطوير شبكة أعمدة الشحن الكهربائي يهدف إلى مساعدة أصحاب هذا النوع من السيارات, وجعلها في المتناول وتسهيل التنقل النظيف البديل للسيارة الحرارية.

كما أشار دالي إلى أن مصالح الوكالة قد اتفقت مع مصنعين معتمدين للسيارات من أجل تقديم هذه التحفيزات في شكل تخفيضات قد تتراوح ما بين 300.000 دج و500.000 دج لكل سيارة.

وتابع يقول أن السلطات العمومية ستقوم بصب هذه المبالغ لمصنعي السيارات عبر الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، مذكرا أانه في اطار أحكام دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط تصنيع السيارات فإن المصنعين مطالبين بتصنيع نسبة 15 % من تلك السيارات الكهربائية في مصانعهم بالجزائر.

أما مبلغ المساعدة المحددة للحصول على السيارات الكهربائية فليس “نهائيا” و يمكن أن “يخضع لتغييرات حسب أسعار تلك السيارات التي ستصنع محليا”, يضيف دالي.

كما أكد أن هذه الآلية لدعم السيارات الكهربائية سيتم “تأطيرها بنص يتم تضمينه في مشروع المالية 2024”.

أما فيما يخص أعمدة الشحن الكهربائي “فسيتم منحها من قبل فرع لمجمع سونلغاز الذي شرع في اطلاق الاعلان عن مناقصة في هذا الخصوص”, يضيف ذات المسؤول.