“تحفيزات” لفائدة عمال الإدماج المهني لإنشاء مؤسسات مصغرة

تخص فئة حاملي الشهادات المنتهية عقودهم

أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن مصالحه تسعى جاهدة، لأجل تحفيز العمال المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي حاملي الشهادات الجامعية، والمنتهية عقودهم، لإنشاء مؤسساتهم المصغرة عن طريق وكالة “أناد”، إلى جانب مرافقتهم في البحث عن مناصب عمل، وذلك في إطار تفعيل وتجسيد ما يصطلح عليه بـ”التوظيف الكلاسيكي”.

وفي رده عن سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني خديجة بلقاضي، الحامل لرقم 4084، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 163 المؤرخ في 15 جانفي الفارط، لفت المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل، إلى أن فئة العمال المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي والمنتهية عقودهم، من حاملي الشهادات الجامعية، يملكون الأولوية أولا في الاستفادة من التوجيه والاستشارة والمرافقة الدائمة والمستمرة، من طرف مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، في البحث عن منصب عمل كبطالين طالبي الشغل، وذلك في إطار ما يصطلح عليه بـ”التوظيف الكلاسيكي”، ووفقا للعروض المودعة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة.

واستنادا لما سبق، أفاد الوزير أنه بإمكان هذه الفئة الاستفادة أيضا من التحفيز الإيجابي والبناء لإنشاء واستحداث مؤسساتها المصغرة، وذلك في إطار جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات المسير، من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”.

كما جدد بن طالب التأكيد على أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، قد استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 126 المؤرخ في 19 أبريل سنة 2008، والهدف منه تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة، من خلال منحهم الفرصة لاكتساب خبرة ومهارة مهنية، قصد الولوج إلى عالم الشغل.

واستخلاصا لما سلف، أشار الوزير إلى أنه قد تم التكفل بإدماج المستفيدين من هذه الجهازين المتواجدين في حالة نشاط بتاريخ 31 أكتوبر 2019، على مستوى القطاعين الإداري والاقتصادي، حيث تم ضبط رزنامة قبل نهاية سنة 2023، وتم بذلك تنصيب أكثر من مليوني شاب في إطار هذا الجهاز، وذلك كله عن طريق تقيد المصالح المختصة التام بتجسيد فحوى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19 – 336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) والإدماج الاجتماعي (PID) لحاملي الشهادات، يؤكد الوزير.