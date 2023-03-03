“تحفيزات مادية” للتلاميذ أصحاب معدلات 11 من 20

مبادرة بمنحهم جوائز في حال تمكنهم من تحسين المستوى

قررت مديريات للتربية بالولايات اتخاذ إجراءات عملية تضم حلولا تحفيزية لأجل معالجة “التعثر الدراسي” لدى التلاميذ، للمساهمة في تحسين النتائج الدراسية، قصد استدراك الضعف المسجل في اختبارات الفصل الدراسي الأول، إذ ستتمّ المبادرة بتكريم المتعلمين بهدايا تشجيعية، في حال تمكنوا من رفع معدلاتهم إلى 11 من 20 فما فوق في اختبارات الفصل الثاني.

أفادت مصادر “الشروق” بأن بعض مديري التربية للولايات، قد بدؤوا في التحرك، لمعالجة “التعثر الدراسي” لدى المتعلمين، وفقا لمخرجات الملتقيات التكوينية التي انعقدت مؤخرا، والتي عالجت بالنقاش والتحليل والتقييم نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من الموسم الدراسي الجاري 2022/2023، والتي وردت دون المستوى على العموم، إذ سيبادرون وبناء على مقترحات رفعها مفتشو الأطوار التعليمية الثلاثة، بتكريم فئة التلاميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من 10 على 20، في اختبارات الفصل الدراسي الأول، في حال تمكنوا من تحسين نتائجهم الدراسية والحصول على معدلات فصلية تساوي أو تفوق 11 من 20، في اختبارات الثلاثي الثاني التي ستنطلق الأحد المقبل، من خلال منحهم جوائز تشجيعية، وذلك قصد تحفيزهم للاجتهاد وبذل مجهودات أكبر لافتكاك النجاح والانتقال إلى مستويات عليا، خاصة بالنسبة لأقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة.

وأضافت مصادرنا بأن أسباب ضعف النتائج الدراسية للفصل الدراسي الأول، ترجع بالدرجة الأولى إلى عائق “الاكتظاظ” ووصول تعداد التلاميذ بالفوج الدراسي الأول إلى ما يقارب 50 تلميذا، جراء تخلي السلطات العمومية عن “نظام التفويج”، بعد جلاء جائحة كورونا، وإقرارها العودة إلى العمل بإجراءات التمدرس العادية دفعة واحدة ودون تدرج، الأمر الذي صعب من مهمة الأساتذة الذين يواجهون صعوبة في إيصال المعلومة لتلامذتهم.

وفي سياق مغاير، سارعت بعض مديريات أخرى، على غرار مديرية التربية لولاية ميلة، إلى إطلاق تحذيرات مهمة، لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، ومفتشي التعليم الابتدائي تخصص “إدارة”، حول الانتشار الواسع للعبة خطيرة في أوساط التلاميذ، إذ أمرتهم بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية، بدءا بالقيام بتحسيس واسع على مستوى المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، وذلك بغية الحد من انتشارها.

وأضافت نفس المصادر بأن التحقيقات الأولية المنجزة قد كشفت بأن عددا معتبرا من التلاميذ ومن مختلف الأعمار، تم ضبطهم متلبسين بتحميل هذه اللعبة الخطيرة التي تسمى “تشارلي” من الأنترنيت، وتلعب على الهواتف النقالة الذكية، عبر رابط إلكتروني، لأجل استحضار الجن، وهو ما يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما تم توجيه تعليمات أيضا لمديري مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، لأجل متابعة القضية عن كثب، والعمل على التدخل بصفة مستعجلة، لوقف انتشار هذه اللعبة الخطيرة وسط المتمدرسين، بحكم احتكاكهم الدائم بهم.