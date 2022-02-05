تحفيزات مالية لمنتخب مصر لحصد اللقب الإفريقي الثامن

وعد رجل أعمال مصري بتقديم مكافآت مالية للاعبي المنتخب المصري في حال الإطاحة بالسنغال في نهائي “الكان” والتتويج باللقب الإفريقي الثامن..

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري رصد مكافأة تقدر بنحو 640 ألف دولار للمنتخب في حال تتويجه بلقب “كان” الكاميرون.

وقال أشرف صبحي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية إنه تلقى اتصالا من أحد رجال الأعمال المصريين الذي رصد هذه المكافأة في حال الفوز باللقب.

وأضاف أن المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصلون عليها وفق اللوائح المنظمة.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الكاميرون 3-1 بضربات الترجيح، ويلتقي نظيره السنغالي سهرة الأحد في المباراة النهائية.