تحفّظ جزائري على قرار الاجتماع الطارئ للجامعة العربية حول فلسطين

أصدر مجلس جامعة الدول العربية يوم الأربعاء، قرارا أكد فيه ضرورة “الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في القطاع ومحيطه”.

كما دعا القرار، الذي جاء عقب اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة، “جميع الأطراف إلى ضبط النفس”. محذّرا من “التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده”.

وهو ما تحفّظت عليه الجزائر، التي “تنأى بالنفس عن كلّ ما يساوي بين حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.

القرار دعا أيضا إلى “إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”. وإلى “إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.

وطالب الاجتماع كذلك “برفع الحصار عن قطاع غزة. والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه. بما في ذلك ( ما يتمّ إدخاله) من خلال منظمات الأمم المتحدة”.