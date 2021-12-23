تحقن الأشخاص بإبرة فارغة.. ممرضة إيطالية تزوّر لقاحات كوفيد مقابل 400 يورو!

ألقت السلطات الإيطالية القبض على ممرضة بتهمة تزوير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مقابل 400 يورو، حيث كانت تحقن الأشخاص بالإبر الفارغة حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة التطعيم.

وبحسب ما أفادت مواقع إيطالية محلية، فقد ذكرت الشرطة أنه تم اعتقال الممرضة في مدينة باليرمو (صقلية) يوم 21 ديسمبر الجاري، بعد أن كشفت خديعتها بواسطة كاميرات المراقبة.

ورصدت كاميرات المراقبة الخفية الممرضة وهي تقوم بالتطعيم المزيف 11 مرة، وزُعم أنها كانت تتلقى مقابل فعلتها بين 100 و400 يورو في كل مرة، مما قاد الشرطة إلى مصادرة 11 شهادة تطعيم تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من النظام الصحي الوطني.

وفي المقاطع المصورة التي نشرتها الشرطة الإيطالية، ظهرت الممرضة وهي تقوم بإفراغ محتوى الحقنات من اللقاح في شاش قطني أو مناديل ورقية قبل إدخال الحقنة الفارغة في ذراع مناهضي التطعيم الذين فضلوا دفع مئات اليوروهات لتفادي اللقاح والحصول على شهادة “غرين باس” الإيطالية التي تخولهم السفر وقصد الأماكن العامة والتي تطلبها بعض المهن بشكل إلزامي.

في المقابل، ذكر موقع ” لا ريبوبليكا” أنه يُشتبه في أن عملية الاحتيال هذه قد تكون أكبر من ذلك بكثير وتتخطى عمل الممرضة بشكل فردي، بحيث تفيد المعلومات بأن 11 شخصًا يُزعم أنهم استفادوا من هذا المخطط بينهم ممرض آخر وشرطي.

في المقابل، استبعد التحقيق تورط الأطباء والمسؤولين الصحيين العاملين في مركز التطعيم في الخديعة، وفقًا لتقرير Il Sole 24 Ore.

بدوره قال المفوض المسؤول عن مشروع مكافحة فيروس كورونا في باليرمو، ريناتو كوستا إن ما حصل”حزين ومقلق” وإن جميع العاملين في مركز التطعيم يشعرون “بالخيانة”، حسبما ذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا”.

وتشكل هذه الفضيحة، أحدث فصل في فضائح المناهضين للتطعيم ضد كورونا في إيطاليا، بحيث سبقها مؤخرًا توقيف طبيب أسنان إيطالي مضاد للتطعيم تصدر اسمه عناوين الأخبار مطلع هذا الشهر في جميع أنحاء العالم، بعد محاولته خداع السلطات بتلقيه التطعيم في ذراع اصطناعية مصنوعة من السيليكون.