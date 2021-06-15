تحقيقات أمنية في شبهة تزوير انتخابي بالمسيلة

فيديو متداول كشف عملية حشو للصناديق

باشر أفراد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في المعاريف جنوب المسيلة، تحقيقا بخصوص الفيديو المتداول الذي يبين قيام أشخاص بوضع أظرفة داخل صناديق مكتب التصويت رقم 19 بمنطقة جبل ثامر بالمعاريف، حسب ما علمته “الشروق” من مصادر موثوق بها.

وحسب الجهات التي أوردت الخبر، فإن التحقيق المفتوح بوشر بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، على خلفية ترسيم شكوى وإخطار من قبل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بالمسيلة، على خلفية تداول فيديو يبين مجموعة من الأشخاص بصدد حشو أظرفة، داخل الصناديق خلال عملية الاقتراع، حيث يهدف التحقيق إلى تحديد المتهمين، ومنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وهذا تزامنا مع الشروع في توجيه استدعاءات لمؤطري المكتب المذكور أعلاه، لسماع أقوالهم، بخصوص الواقعة التي أخطرت المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات المجلس الدستوري بشأنها.

وفي الإطار ذاته، لم تشهد العملية الإنتخابية بالولاية، أية مشاكل ذات بال، مع تسجيل تقبل للنتائج لدى القوائم المتنافسة، ماعدا ما سجل من ممارسات مثل القيام بحملات انتخابية أمام بعض المراكز، واحتكاكات بين بعض المرشحين وأنصارهم ومؤيديهم، مع المنافسين.

علما بأن النتائج الأولية، أفرزت تقاسم كل من الأفلان والأرندي وحمس 3 مقاعد لكل حزب، بينما ظفرت قائمة حزب جبهة المستقبل بمقعدين اثنين، في انتظار ترسيم النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري.