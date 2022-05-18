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الجزائر

تحقيقات حول تسويق دواء مغشوش بقسنطينة

الشروق أونلاين
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تحقيقات حول تسويق دواء مغشوش بقسنطينة

كشفت وزارة الصناعات الصيدلانية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني في قضية تسويق دواء مغشوش بولاية قسنطينة.

وجاء في بيان للوزارة ” تبعا للشكوى التي وافتنا بها مخابر SANDOZ بتاريخ 17 أفريل 2022، المتعلقة بتسويق المنتوج المغشوش OMNITROPE 5mg/1.5ml lot lm3517 بولاية قسنطينة”.

صناعات صيدلانية

وتابع بيان الوزارة “قامت وزارة الصناعة الصيدلانية بالتنسيق مع المصالح المختصة لقيادة الدرك الوطني على الفور، باتخاذ الإجراءات الضرورية لفتح تحقيق ومتابعة الجناة المتهمين بالاستيراد والتوزيع الغير الشرعي للمواد الصيدلانية”.

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