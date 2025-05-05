تحقيق أحسن حصيلة في تاريخ المشاركة الجزائرية

البطولة العربية لألعاب القوى بوهران:

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ياسين لوعيل أن الطبعة ال 24 للبطولة العربية لألعاب القوى، التي اختتمت مساء يوم الأحد بوهران، شهدت أحسن حصيلة في تاريخ المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة الرياضية.

وأبرز السيد لوعيل في تصريح للصحافة على هامش اختتام فعاليات الطبعة الـ 24 للبطولة العربية لألعاب القوى أن “طبعة وهران شهدت أحسن حصيلة للمشاركة الجزائرية في تاريخ البطولة العربية لألعاب القوى بعد إحرازها على 18 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و18 برونزية”.

وأشار إلى أن المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة الرياضية العربية “إيجابية جدا ومشرفة… حققنا الهدف المسطر وهو تصدر جدول الترتيب وحصولنا على 53 ميدالية بفارق كبير على صاحب المرتبة الثانية المنتخب التونسي”.

وأضاف ذات المتحدث أن “المنتخب الوطني شارك ببعض المواهب الشابة بهدف الاحتكاك مع نظرائهم من الرياضيين العرب وهم خزان ومستقبل رياضة ألعاب القوى”.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى عن تنظيم ملتقى دولي لألعاب القوى في 28 جوان القادم بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران.

للتذكير، شارك في هذه البطولة العربية لألعاب القوى التي نظمتها الاتحادية الجزائرية بالتنسيق مع الاتحاد العربي لألعاب القوى 160 رياضيا يمثلون 12 دولة وهي السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان وفلسطين ومصر ولبنان وليبيا والأردن وجيبوتي وتونس بالإضافة إلى الجزائر البلد المنظم.