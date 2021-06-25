تحقيق اقتصادي: قطاع نقل السلع خسر 90 بالمائة من رقم أعماله في 2020 بسب كورونا

أكدت تحقيق لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، أن قطاع نقل السلع خسر 90 بالمائة من رقم أعماله متبوعا بقطاع الخدمات والصناعة الغذائية في 2020 بسبب وباء كورونا.

وأكد الباحث في المركز محمد قاضي، الخميس، استنادا إلى التحقيق أن مؤسسات جزائرية خسرت معدل 50 بالمائة من رقم أعمالها سنة 2020 وأغلبها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها قطاع نقل السلع الذي عرف خسارة بنسبة 90 % من رقم الأعمال سنة 2020، متبوعا بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية.

وأوضح التحقيق أن 93 % من المؤسسات التي تم استجوابها، سجلت صعوبات في تسويق منتجاتها، و 63 % منها عمدت إلى التوقف الكامل لنشاطها بسبب الحجر الصحي أو انعدام الزبائن.

وأكدت 11 % من المؤسسات التي تم استجوابها على تأثرها بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، في حين 8 % منها تواجه مشاكل التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة.

وأضاف قاضي أن هناك 56 % من العمال لم يلتحقوا بمناصب عملهم سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية وقد انعكس ذلك بشدة على قطاعات الخدمات وقطاع البناء والأشغال العمومية.

وأكد متعاملون اقتصاديون لدى استجوابهم حول احتمال وقوع أحداث في ستة أشهر، أن 21 % منهم يتوقعون استئناف النشاط و 12 % تقليص عمالهم و10 % ضغطا على الخزينة و11 % إغلاق مؤسساتهم و10 % تأجيل استثماراتهم.

وذكر قاضي الإجراءات الضرورية لمرافقة المؤسسات أمام الأزمة الصحية، داعيا إلى تأجيل الأعباء الاجتماعية والجبائية واقتراح قرض استثنائي للمؤسسات مع نسبة فائدة وتغطية تقلبات الدينار.