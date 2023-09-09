تحقيق التنمية في إفريقيا مرتبط بالحفاظ على السلم في القارة

ختام أشغال اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الاتحاد الافريقي

أكدت ممثلة البرلمان الإفريقي، بهجة العمالي، اليوم السبت 9 سبتمبر، على ضرورة تطوير البنى التحتية للقارة مع الحفاظ على عوامل السلم والأمن.

أكدت ممثلة البرلمان الإفريقي، بهجة العمالي، وفي ختام أشغال اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الاتحاد الافريقي، على ضرورة تطوير البنى التحتية للقارة مع الحفاظ على عوامل السلم والأمن.

وحسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني في بيان، فقد أكدت بهجة العمالي، اليوم السبت 9 سبتمبر، ومن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على ” ضرورة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والنقل كشرط أساسي لتسهيل حركة البضائع وتنقل الأشخاص في القارة الإفريقية.”

العمالي أوضحت أيضا، حسب ذات البيان، في مداخلتها خلال اختتام أشغال الاجتماع التنسيقي بين المؤسسات من أجل تطبيق وتوطين استراتيجية المواد الخام في الإتحاد الإفريقي، “أن تحقيق أهداف التنمية المدرجة في أجندة 2063 مرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على عوامل السلم والأمن و احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.”

كما حثت، ممثلة الإتحاد الإفريقي، القادة الأفارقة “على الالتزام بشكل جدي من اجل إعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية مع إيلاء الأهمية المطلوبة لمنطقة التجارة الحرة التي بإمكانها أن تلعب دورا هاما في بلوغ الأهداف المسطرة في أجندة الاتحاد الإفريقي.”

ممثلة البرلمان الإفريقي، والنائب عن المجلس الشعبي الوطني، تطرقت أيضا خلال كلمتها “إلى التجربة الاقتصادية الجزائرية التي بدأت تؤتي ثمارها في ظل نهج سياسي يدافع عن الشرعية الدولية ويساهم في مكافحة مختلف الآفات التي تهدد السلم على غرار آفة الإرهاب.”