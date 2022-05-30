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الجزائر
شدد على دور الإطارات الوطنية.. شرحبيل:

تحقيق السيادة الرقمية ضرورة حتمية لتحقيق النمو

منير ركاب
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تحقيق السيادة الرقمية ضرورة حتمية لتحقيق النمو
أرشيف
حسين شرحبيل

أكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، الاثنين بالجزائر، حرص الجزائر على تسريع عملية التحول الرقمي في شتى المجالات، كونها أضحت “ضرورة حتمية” لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح شرحبيل خلال تدخله في جلسة العمل المشتركة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة بالجزائر، حول “تحديات وآفاق التحول الرقمي بالجزائر”، بحضور المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، أن قطاعه يعمل على تسريع عملية التحول الرقمي في البلاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وهذا من خلال تعزيز التعاون والتشاور مع مختلف المتدخلين في المجال الرقمي.

وأشار الوزير في هذا الإطار، أن “تحقيق السيادة الرقمية عبر التحول الرقمي يرتكز على الإطارات الوطنية”، موضحا أن دائرته الوزارية وضعت “خارطة طريق للتعجيل برقمنة الإدارة والخدمات العمومية وعصرنتها ورقمنة الاقتصاد الوطني ونشر قيم المواطنة الرقمية”.

كما أكد شرحبيل أن التعاون مع المنظمات الدولية يشكل “فرصة” للجزائر لتنفيذ وإثراء خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة، من خلال التعرف على الخبرات السابقة والتمكن من تحديد الأولويات المناسبة والفعالة، لافتا إلى تمتع منظومة الأمم المتحدة بمزايا يمكن وضعها في خدمة الرقمنة في الجزائر.

وأضاف أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة يسمح أيضا بدراسة نقاط القوة والضعف وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي واللوجيستي والتي تعد كلها “تدابير” من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي في الجزائر.

وفي رده عن سؤال للصحافة بشأن العملية السادسة لإحصاء السكان، أكد الوزير أن العملية على “وشك الانطلاق”، متوقعا أن يتم الشروع فيها “خلال الأشهر القادمة”.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل سويا مع الديوان الوطني للإحصائيات ووزارة الداخلية بالتعاون أيضا مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بالسكان من أجل إنجاح هذه العملية.

وخلال هذا اللقاء، تم إبراز عناصر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي ترتكز أساسا حول تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في قطاع الخدمات والتجارة كونهما يشكلان محورين أساسيين لرقمنة الاقتصاد الوطني.

كما ترتكز هذه الاستراتيجية حول تكثيف التشاور مع الفاعلين في مجال الرقمنة والخبراء والجامعات والمؤسسات ومختلف الهيئات من أجل ضمان تحول رقمي فعال.

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