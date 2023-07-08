-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري تطالب فرنسا بـ:

تحقيق شامل ونزيه في الوفاة المأساوية للشاب نائل

وليد.ع
  • 411
  • 0
تحقيق شامل ونزيه في الوفاة المأساوية للشاب نائل
ح.م

طالبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من السلطات الفرنسية بفتح تحقيق “شامل ونزيه” في الوفاة المأساوية للشاب نائل الذي قتل برصاص شرطي قرب العاصمة باريس، ودعتها إلى حظر التنميط العنصري والاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون ولاسيما من الشرطة ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المنحدرين من أصل افريقي وعربي.
وأشارت اللجنة الأممية المكونة من 18 خبيرا مستقلا إلى أنها اعتمدت إعلانا بشأن الوضع في فرنسا يعرب عن “مخاوفها” وتقدم فيه عددا من التوصيات بشأن التنميط العنصري و”الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون”.
كما أبدى الخبراء في هذا الإعلان أسفهم إزاء “التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين” ضد مقتل الشاب نائل، مطالبين بأن يكون التحقيق في هذا الحادث “شاملا ونزيها، وملاحقة الجناة المفترضين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة”. ودعت اللجنة إلى “سن تشريع يعرف التنميط العنصري ويحظره ووضع مبادئ توجيهية واضحة لعناصر إنفاذ القانون ولاسيما الشرطة، تحظر التنميط العنصري في عملياتها، وعمليات التحقق من الهوية التمييزية وغير ذلك من السلوك العنصري”.
وجددت اللجنة توصيتها للسلطات بأن تعالج على سبيل الأولوية “الأسباب البنيوية والنظامية للتمييز العنصري، بما في ذلك في تطبيق القانون ولاسيما في الشرطة”، ودعت الشعب الفرنسي “إلى المطالبة بحقوق الإنسان وممارستها بسلمية”.
واعتمدت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاق الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، الإعلان المتعلق بفرنسا بموجب إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل.
كما أعربت عن قلق عميق إزاء “استمرار ممارسة التنميط العنصري، إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون ولاسيما من الشرطة ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المنحدرين من أصل افريقي وعربي”.
وحسب اللجنة، فإن هذا الوضع “يترجم في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة، مع إفلات شبه تام من العقاب”.

مقالات ذات صلة
كيف ردّت فرنسا على تصريح مفوّض العدل الأوروبي حول “مستوى العنف المرتفع جدّا”؟

كيف ردّت فرنسا على تصريح مفوّض العدل الأوروبي حول “مستوى العنف المرتفع جدّا”؟

أبو الغيط يحذّر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

أبو الغيط يحذّر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

مسؤول إيراني: “مؤامرة” وراء انخفاض نسبة الزواج في إيران

مسؤول إيراني: “مؤامرة” وراء انخفاض نسبة الزواج في إيران

هكذا علق ترامب على حادثة العثور على كوكايين في البيت الأبيض

هكذا علق ترامب على حادثة العثور على كوكايين في البيت الأبيض

بعد 7 سنوات من القطيعة.. أول لقاء بين وزيري خارجيتي إيران والسودان

بعد 7 سنوات من القطيعة.. أول لقاء بين وزيري خارجيتي إيران والسودان

الأمم المتحدة تدين عنصرية أجهزة الأمن الفرنسية

الأمم المتحدة تدين عنصرية أجهزة الأمن الفرنسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد