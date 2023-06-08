تحقيق للأمم المتحدة : هكذا يسعى الإحتلال الإسرائيلي لإسكات الفلسطينين

اتهم محققو هيأة الأمم المتحدة سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالعمل على إسكات الفلسطينين وتكريس احتلالها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

المحققون الذين قدموا اليوم الخميس 8 جوان، نتائج تحقيقهم في التقرير السنوي للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، اتهموا إسرائيل بحظر جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والسعي لإسكاتها بإلصاق تهمة الإرهاب على أعضائها، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

لجنة التحقيق الأممية قالت أن الانتهاكات التي كشفت عنها ارتكبتها إسرائيل في إطار حملة تقول اللجنة أنها تهدف إلى “ضمان وتكريس احتلالها الدائم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني”.

هذه النتائج أتت بعد تحقيق قامت به لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان، ويقودها فريق من ثلاثة أعضاء هم خبراء في حقوق الإنسان. اللجنة تم تشكيلها عام 2021 بعد حرب استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.