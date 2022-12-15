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رياضة

تحكيم بولوني لِنهائي المونديال

الشروق الرياضي
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تحكيم بولوني لِنهائي المونديال
ح.م
الحكم البولوني سيمون مارتشينياك.

عيّنت “الفيفا”، الخميس، طاقم تحكيم بولوني لِإدارة نهائي كأس العالم بين منتخبَي فرنسا والأرجنتين.

ويتمثل اسم حكم الساحة في البولوني سيمون مارتشينياك. رفقة مواطنَيه ومساعدَيه باول سوكولنيكي وتوماس ليسكيفيتش.

وتُجرى المباراة الختامية بين فريقَي فرنسا والأرجنتين بِملعب “لوسيل” بِقطر، الأحد المقبل على الساعة الرّابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري.

وفي مونديال 2022، أدار الحكم مارتشينياك مقابلتَين: فرنسا مع الدانمارك في دور المجموعات، والأرجنتين مع أستراليا في ثمن النهائي.

وسبق لِحكم الساحة مارتشينياك في كأس العرب 2021، إدارة مباراة نصف النهائي بين المنتخب المحلّي الجزائري ومُنافسه القطري. وأثار الجدل بِإضافته 18 دقيقة احتسبها وقتا بدلا من الضّائع!

ويحمل الحكم سيمون مارتشينياك (41 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2011، وقد أدار عديد المقابلات الدولية وفي تظاهرات كبيرة، على غرار نهائي الكأس الأوروبية الممتازة عام 2018، بين ريال مدريد والأتليتيكو الإسبانيَين.

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