تحكيم جزائري في مباراة لـ “شان” 2025

عيّنت “الكاف” رباعي تحكيم جزائري، في مباراة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025.

ويتعلّق الأمر بِحكم الساحة حسام بن يحي، ومساعده الأول عادل عبان، والحكم الرابع لطفي بكواسة، وحكم تقنية الفيديو لحلو بن ابراهم.

وسيشرف هذا الرباعي على إدارة مباراة المنتخب المحلي الزامبي ونظيره من الكونغو الديموقراطية، بعد ظهيرة هذا الخميس.

وتُجرى هذه المباراة بِالعاصمة الكينية نيروبي، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات عن الفوج الأول.

وكانت الكونغو الديموقراطية في الجولة الأولى، قد خسرت (0-1) أمام كينيا. بينما أُعفيت زامبيا.

وشهدت مباراة رفع ستار “الشان” حضور نفس الطاقم، لكن على النحو التالي: حكم الساحة لطفي بكواسة، والحكم المساعد الأول عادل عبان، والحكم الرابع حسام بن يحي، وحكم تقنية الفيديو لحلو بن ابراهم.