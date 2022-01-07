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رياضة

تحكيم جزائري لِافتتاحية “كان” 2022

علي بهلولي
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تحكيم جزائري لِافتتاحية “كان” 2022

عيّنت “الكاف”، الجمعة، طاقم تحكيم جزائري لِإدارة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وتجمع هذه المباراة بين منتخب الكاميرون وفريق بوركينا فاسو، الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساءً (التوقيت الجزائري ذاته).

ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة مصطفى غربال، ومساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري. لِمباراة يحتضنها ملعب “أوليمبي” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

للإشارة، فإن “كان” 2022 يعرف وجود حكمَين جزائريَين آخرَين، وهما: مهدي عبيد شارف ولحلو بن ابراهم، اللّذَين أسندت إليهما “الكاف” مهمّة إدارة المقابلات بِتقنية الفيديو (فار).

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