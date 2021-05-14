تحكيم جزائري لِمباراة الكأس الإفريقية الممتازة

نسخة 2021

أسندت “الكاف”، الجمعة، إلى طاقم تحكيم من الجزائر، مهمّة إدارة مباراة الكأس الإفريقية الممتازة للأندية.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: حكم الساحة مصطفى غربال، ومواطنَيه الحكمَين المساعدَين عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وتُجرى هذه المباراة بين صاحب لقب رابطة أبطال إفريقيا 2020 نادي الأهلي المصري، والمُتوّج بِكأس “الكاف” للنسخة ذاتها فريق نهضة بركان المغربي.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة مباراة الكأس الإفريقية الممتازة للأندية، مساء الـ 28 من ماي الحالي.