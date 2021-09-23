تحكيم من غانا لِمباراة الجزائر والنيجر

أسندت “الفيفا” إلى طاقم تحكيم من غانا، مهمّة إدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريق النيجر.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: حكم الساحة دانييل لاريا، ومُساعدَيه بروبي كواسي أتشيبونغ وأتيماكا بول كودزو.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة، مساء الـ 8 من أكتوبر المقبل. في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وحاز حكم الساحة الغاني دانييل لاريا (34 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” في عام 2014، عِلما أنه بدأ مزاولة نشاط التحكيم مُبكّرا بِعمر 17 سنة.

ولم يسبق لِهذا الحكم إدارة مباراة للمنتخب الوطني الجزائري، على عكس الأندية، حيث حضر مقابلات إفريقية لِفرق نصر حسين داي واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

كما لم ينل الحكم دانييل لاريا شرف إدارة مقابلات في نهائيات كأس أمم إفريقيا (التصفيات فقط) والمونديال. وبِالمقابل، شارك في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ورابطة أبطال إفريقيا، وكأس “الكاف”، ومسابقات أخرى في القارة السمراء للفئات الصغرى.