تحلية مياه البحر: الكشف عن حجم انتاج الجزائر خلال 2024

من المقرر أن يبلغ انتاج الجزائر من المياه المحلاة 3.6 مليون م3 يوميا، وذلك فور تشغيل المحطات الـ5 الجديدة في ديسمبر 2024.

وحسب ما كشفه المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة (فرع سوناطراك) محمد بوطابع، الثلاثاء، فإن تشغيل المحطات الجديدة في الشهر الأخير من العام المقبل سيرفع إنتاج الجزائر من المياه المحلاّة إلى 3.6 ملايين م3 يومياً.

وفي تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أفاد بوطابع أنّ الجزائر تملك حاليا 14 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تقدّر بـ 1.5 مليون متر مكعب في اليوم.

وقال بوطابع إنّ الاستعدادات جارية من أجل إطلاق مشاريع لإنجاز 5 محطات جديدة في إطار البرنامج التكميلي الخاص بتحلية مياه البحر.

وتوقّع المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة أن تدخل المحطات الخمس حيّز الخدمة مع حلول شهر ديسمبر من سنة 2024، ما سيرفع طاقة إنتاج الجزائر من المياه المحلاّة إلى 3.6 ملايين متر مكعب يومياً، علماً أنّ الإنتاج الحالي يقدّر بـ 2.1 مليون متر مكعب يومياً.

ما تقدّم، سيسهم في رفع الإنتاج اليومي الإجمالي من مياه تحلية البحر في الجزائر، بما يضاهي مليار و300 مليون متر مكعب سنوياً.