تحلية مياه البحر في صلب اجتماع الحكومة

مع دراسة ملف التطوير الرقمي في الجزائر

درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى بلدية فوكة بولاية تيبازة، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأشار المصدر إلى أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر بولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل محطة.

من جهة أخرى، درست الحكومة ملف التطوير الرقمي في الجزائر، من خلال تقديم مختلف العروض من قبل أعضاء الحكومة الذين تعنى قطاعاتهم بشكل خاص بهذه العملية، ويتعلق الأمر بمسائل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومشروع مركز البيانات الحكومي وإنشاء هيآت التصديق الإلكتروني، إضافة إلى تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والرهانات ذات الطابع الأمني المرتبطة بالرقمنة وكذا النظام البيئي الرقمي في الجزائر.

وتمحور العرض الذي قدمه الأمين العام للحكومة حول تعديل وتثمين القوانين الأساسية المتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما المستخدمين المكلفين بالرقمنة، حيث أشير إلى أن مسألة الارتقاء بالأسلاك المتعلقة بالنشاط الرقمي وضمان استقرارها تشكل رهانا أساسيا، يتوقف عليه نجاح السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو للاقتصاد الوطني.