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الجزائر

تحلية مياه البحر: قبول 18 مشروعا بحثيا

الشروق أونلاين
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تحلية مياه البحر: قبول 18 مشروعا بحثيا
ح.م

أعلنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا عن قبول تمويل ومرافقة 18 مشروعا بحثيا، لتحلية مياه البحر، كخطوة أولى.

وفي بيان لها أوضحت الوكالة، أن “الخطوة تأتي تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان الأمن المائي الذي تطاله تأثيرات التغير المناخي””.

ويأتي “ذلك من خلال انتهاج سياسة إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن قصد تجسيد مقاربة مشتركة بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والفاعلين الاقتصاديين”. يضيف البيان.

وفي ذات السياق أطلقت الوكالة دعوة وطنية لتقديم مقترحات لمشاريع بحث موضوعاتية حول تحلية مياه البحر، حيث استقبلت 33 مشروع بحث، تم قبول 18 مشروعا للتمويل والمرافقة.

وسيعمل حاملو المشاريع مع عدة متعاملين اقتصاديين في هذا المجال من بينها محطات تحلية مياه البحر، شركة سيال، الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، ENGCB فرع سوناطراك، الشركة الجزائرية للطاقة، المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية، الوكالة الوطنية لتحلية المياه، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، شركة كوسيدار، وعدة شركات أخرى.

وتمحورت المواضيع المنتقاة حول الجوانب المتعلقة بالتحليل، ما قبل المعالجة، المعالجة، وما بعد المعالجة، الأغشية المستعملة في التناضح العكسي، آثار الصرف الصحي الناجمة من محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية، وتطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر.

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