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رياضة
سيتم عقد جلسة استماع بطلب من الحارس قبل العقوبة

تحليل منشطات إيجابي لحارس بيراميدز المصري شريف إكرامي

الشروق الرياضي
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تحليل منشطات إيجابي لحارس بيراميدز المصري شريف إكرامي

كشف مصدر بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إيجابية عينة كشف المنشطات لـ شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز. وقال المصدر في تصريحات لـ جريدة الشروق المصرية: “حارس بيراميدز شريف إكرامي خضع لكشف المنشطات عقب مباراة الجيش الملكي في الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ونتيجة العينة جاءت إيجابية”. وأضاف: “سيتم عقد جلسة استماع يوم الأربعاء لـ حارس بيراميدز بناء على طلبه، ومن ثم سيتم الإعلان عن العقوبة من قبل الكاف”.

وأتم: “سيتم تحديد مدة إيقاف شريف إكرامي عقب جلسة الاستماع، ولا توجد عقوبات على نادي بيراميدز بسبب تلك الواقعة”.

وكان إكرامي قد غاب عن قائمة فريقه بيراميدز في مباراتي إنبي بكأس رابطة الأندية وفيوتشر بكأس الكونفدرالية الإفريقية، دون الكشف عن السبب من قبل النادي. يُذكر أن شريف إكرامي تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه بيراميدز والجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. علما أن فريقه متأهل إلى ربع نهائي كأس الكاف.

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