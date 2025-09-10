تحميل تطبيق “بريدي موب”.. الوزارة الوصية تحذر

حذرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من تحميل تطبيق “بريدي موب” عبر روابط تروج لها بعض الصفحات والمواقع المشبوهة، مما قد يشكل تهديدًا على الحسابات البريدية للمسخدمين.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكدت الوزارة أنه لا يمكن الوثوق بالصفحات والمواقع التي تعرض روابطا لتحميل “بريدي موب”.

وأوضح المصدر ذاته أن التطبيق الأصلي متاح حصريا عبر متجرَي “Google Play” و “App Store”، وأن أي نسخة يتم تداولها خارج هذين المتجرين تعتبر مزوّرة وتعرّض لخطر اختراق الحسابات.