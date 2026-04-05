تحولات الممارسة الصحفية في ظل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات

ضمن العدد الجديد للمجلة الدولية للاتصال

يتناول العدد الجديد للمجلة الدولية للاتصال الاجتماعي تحولات الممارسة الصحفية في ظل الذكاء الاصطناعي، وتأثير الخوارزميات في تشكيل المحتوى الرقمي، ومواضيع بحثية أخرى تعكس التحولات التي تشهدها أبحاث الصحافة عالميا ومحليا.

وفي السياق، تعززت بحوث الإعلام والاتصال بصدور المجلد 13، العدد 1 من المجلة الدولية للاتصال الاجتماعي، في خطوة جديدة تعكس حيوية البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال.

ويأتي هذا العدد في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها حقل الإعلام والاتصال، حيث لم يعد الاتصال مجرد نقل للرسائل، بل أصبح مجالًا معقدًا تتداخل فيه التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما تعكسه طبيعة الدراسات المنشورة في هذا الإصدار.

يضم العدد مجموعة من الأبحاث التي تتناول قضايا معاصرة، من بينها تأثير الخوارزميات في تشكيل المحتوى الرقمي، وتحولات الممارسة الصحفية في ظل الذكاء الاصطناعي، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، إلى جانب موضوعات أخلاقية واتصالية حديثة.

وتُعد المجلة من بين الدوريات المتخصصة في الوطن العربي، حيث تأسست على يد الأستاذ العربي بوعمامة، لتكون منصة أكاديمية لنشر الدراسات الرصينة ومواكبة التحولات الرقمية.

كما تمثل المجلة فضاءً علميًا يساهم في إبراز الإنتاج الأكاديمي وتعزيز إشعاع الجامعة، وهي متاحة عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى حضورها ضمن منصة المجلات العلمية الجزائرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس هذا الإصدار توجهًا متواصلًا نحو ترسيخ معايير النشر العلمي الرصين، وتوسيع الانفتاح على الدراسات المتخصصة، بما يدعم تموقع المجلة ضمن الحركية العلمية الوطنية والدولية.