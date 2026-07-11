اختتمت جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، السبت، الموسم الجامعي (2025-2026)، حيث تم استعراض أهم ما تم تحقيقه من إنجازات خلال هذه الفترة.

وبالمناسبة، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار توفيق حموم، بـ”التحول الاستراتيجي والقفزة النوعية التي حققتها جامعة التكوين المتواصل” التي أضحت “نموذجا لجامعة الجيل الرابع التي تتميز بالابتكار والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وأشار الوزير إلى أن جامعة التكوين المتواصل نجحت في رقمنة مسار الطالب والعمليات البيداغوجية والإدارية بالكامل، عبر نظام “بروغرس”، كما أثنى على دورها “المحوري” في مرافقة القطاعات الوطنية، عبر توفير تكوينات متخصصة، ما جعلها تتمكن من “تحقيق الريادة في مجال المقاولاتية، من خلال إنشاء 312 مؤسسة ناشئة وحيازة 16 وسم تميز (Label)”.

كما أشاد أيضا بحصول جامعة التكوين المتواصل على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة وفق المعيار الدولي “2015: إيزو 9001”.

بدوره، أعلن مدير جامعة التكوين المتواصل، يحي جعفري، عن إطلاق مسار الترشح لنيل معيار الجودة “21001” الخاص بأنظمة التعليم، ترسيخا لثقافة التحسين المستمر، مؤكدا أنها تحولت، اليوم، إلى “فضاء لصنع المبادرة والتميز، ومحركا فاعلا في المجال الاقتصادي”.

للإشارة، اختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين، لاسيما منهم أصحاب المشاريع المبتكرة.