تحويل أرصدة مستثمري “بي إن بي باريبا” إلى شركة الجزائر للتسوية

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “COSOB” عن سحب صفة “ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل” من بنك “بي إن بي باريبا الجزائر”، ابتداءً من 17 سبتمبر 2025، وذلك استجابة لطلب تقدّم به البنك نفسه.

وأفاد بيان اللجنة أنه تم شطب البنك من قائمة ماسكي الحسابات وحافظي السندات المؤهلين، مع إعلام المستثمرين بضرورة تحويل حساباتهم إلى مؤسسات أخرى معتمدة.

وأوضح المصدر ذاته أن أرصدة المستثمرين الذين لم يقوموا بتحويل حسابات السندات المفتوحة لدى البنك المعني قد نُقلت إلى شركة الجزائر للتسوية، بصفتها المؤتمن المركزي على السندات.

وأضاف البيان أن الشركة ستتولى تسيير هذه الأرصدة بصفة مؤقتة، إلى غاية قيام أصحابها بتحويلها نهائيًا إلى ماسكي حسابات وحافظي سندات آخرين قيد النشاط.