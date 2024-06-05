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اقتصاد
من أجل توجيهها لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية

تحويل أصول عقارية “فائضة” إلى الأملاك الخاصة للدولة

الشروق أونلاين
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تحويل أصول عقارية “فائضة” إلى الأملاك الخاصة للدولة
أرشيف
تعبيرية

عقد مجلس مساهمات الدولة يوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، خُصّص لتحويل عدد من الأصول العقارية إلى الأملاك الخاصة للدولة.

ويتعلق الأمر، حسب ما أوضحه بيان للوزارة الأولى، بالعقارات ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية “Divindus zones industrielles”.

حيث تمّ تحويل هذه الأصول العقارية، إلى الأملاك الخاصة للدولة. قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لإضفاء تسيير اقتصادي يستجيب لمعايير الشفافية، على عملية منح العقار الموجه للاستثمار.

وذلك من خلال التشكيل التدريجي للحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بهدف وضعها ضمن العروض العقارية الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، وحاملي المشاريع الاستثمارية.

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