تحويل أكثر من مليون سيارة إلى غاز البترول المميّع في الجزائر

بلغ إجمالي المركبات التي تم تحويلها لنظام وقود غاز البترول المميع، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، نحو 70 ألف مركبة. حسب ما أفاد به رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل.

وأوضح نديل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نشاط تجهيز المركبات بنظام وقود غاز البترول المميع يشهد نموا مطردا. حيث تم تحويل نحو 70 ألف مركبة بين جانفي وجوان 2023.

وسمح هذا النمو برفع العدد الكلي للمركبات التي تعمل بهذا الوقود النظيف في الجزائر، إلى أكثر من مليون مركبة.

وكان من المتوقع أن يتم بلوغ مليون مركبة بنهاية 2023، لكن “الزخم الذي يعرفه هذا النشاط سمح بتحقيق هذا الهدف بنهاية السداسي الأول من هذا العام”، يقول نديل.

وأرجع المسؤول ذلك إلى جملة الإجراءات المحفزة التي اتخذت في هذا المجال. على غرار الإعفاء من دفع قسيمة السيارات، وتقليص نسبة الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة لكافة تجهيزات التحويل.

إلى جانب الفارق المعتبر بين سعر غاز البترول المميع الذي لا يتجاوز 9 دنانير للتر الواحد، وغيره من أنواع الوقود التي يتراوح معدل أسعارها في حدود 32 دينار.