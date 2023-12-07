تحويل أكثر من 8600 وحدة سكنية لمرقين خواص إلى مرقين عموميين لاستكمالها

وزير السكن:

كشف وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، يوم الخميس، عن تحويل أكثر من 8600 وحدة تابعة لمرقين خواص متعثرين إلى مرقين عموميين لاستكمالها.

وأكد بلعريبي في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن “عدد المرقين العقاريين المقصيين بسبب عدم استكمالهم لمشاريعهم السكنية بلغ 173مرقيا”.

“أي ما يعادل 12638 سكن متوقف على المستوى الوطني، تم منها إسناد 8647 سكن إلى مرقين عموميين”، يضيف الوزير بلعريبي.

ويتعلق الأمر أيضا بـ “دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أي ما يعادل 70 بالمائة من إجمالي المشاريع”.