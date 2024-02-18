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اقتصاد

تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصصة في 3 محاصيل

الشروق أونلاين
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تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصصة في 3 محاصيل
ح.م
جانب من الاجتماع

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة. على أن تتخصص في إنتاج 3 أصناف من المحاصيل.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، تناول المهمة الجديدة لما كان يسمى “المزارع النموذجية”. إلى جانب ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، فقد “قرّر الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف هي:

  • البقوليات،
  • والبذور الزيتية،
  • والأشجار الزيتية”.

من جهة أخرى، ثمّن الرئيس تبون في ذات الاجتماع “المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة”. مؤكدا أن “الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه، يعود إليهم”.

كما دعا الرئيس إلى “تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا، وتحفيزهم (على الاستثمار في قطاع الفلاحة)، خاصة في شُعب البقوليات”.

وفي اجتماع سابق لمجلس الوزراء مطلع فيفري الجاري، أمر رئيس الجمهورية “بتغيير ماهِيَةِ المزارع النموذجية. انطلاقا من تسميتها، ووصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية”.

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