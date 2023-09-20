تحويل بناء وتهيئة المنشآت الصحية لوزارة السكن

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، الأربعاء، عن تحويل بناء وتهيئة المنشآت الصحية لصالح قطاع وزارة السكن والعمران والمدينة.

وكشف بيان وزارة الصحة أن الضرورة استعدت “لتحويل بناء وتهيئة المنشآت الصحية لصالح القطاع المختص وهو قطاع البناء والسكن وهو القطاع الكفء في هذا المجال”.

وذكر البيان ذاته أنه تمّ “تحويل عملية إنجاز المؤسسات الاستشفائية (60 سرير، 120 سرير، 240 سرير، 400 سرير والعيادات المتعددة الخدمات). إلى وزارة السكن والعمران والمدينة”.

وهذا “بالنظر إلى التخصص الذي تمتلكه لتجسيد هذه المشاريع الميدانية حسب المعايير الدولية وفي آجالها المحددة”، يضيف البيان.

وأكد البيان أن يتم التنسيق مع وزارة السكن “لتزويديها بكل المعطيات حول مقتضيات ومعايير العمل الصحي. التي يتوجب أن تكون في كل هيكل طبي وقد تمت العملية فعلا وهي في طور مراحلها الأخيرة من هذا التحويل”.

وجاء في آخر بيان الصحة “يبقى على قطاعنا الصحي مهمة نبيلة وهي العناية بالمريض والاهتمام به. وتوجيه كل الجهود له والوقوف عند احتياجاته”.